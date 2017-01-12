Силуанов: Решение о минимальных дивидендах для госкомпаний на уровне 50% принято

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что решение о продлении нормы минимальных дивидендов для госкомпаний на уровне 50% приняты, задержка с выходом постановления носит технический характер.

«Соответствующее постановление подготовлено и находится в правительстве. Все решения по этому поводу на совещаниях были приняты. Я надеюсь, что это просто технический момент», – сказал Силуанов в кулуарах Гайдаровского форума.

Он подчеркнул, что никаких исключений постановление не предусматривает. Его действие продлено на ближайшие три года.