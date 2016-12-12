Минфин одержал победу в первом туре борьбы за дивиденды госкомпаний

В этом году правительство повысило планку по дивидендам для госкомпаний с 25 до 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО (большая из величин). Но в распоряжении оставило возможность для исключений – надо учитывать плановые финансовые показатели компаний минимум на три года, эффективность инвестпрограмм, долговую нагрузку и проч.

Госкомпании воспользовались лазейкой (см. также врез). Например, «Газпром» – крупнейший плательщик дивидендов в бюджет среди госкомпаний – отдал около 24% прибыли по МСФО.

Деньги из прошлого «Транснефть» в этом году отдала на дивиденды 100% прибыли по РСБУ, которая в разы меньше прибыли по МСФО, – бюджет недополучил 60 млрд руб. Причина – по закону об АО дивиденды компании не могут превышать ее чистую прибыль по бухгалтерской отчетности. Минфин хочет оспорить эту практику и предлагает в таких случаях брать деньги из нераспределенной прибыли прошлых лет.

Летом Минфин предложил зафиксировать планку в 50% МСФО на 2017–2019 гг. и без исключений. Разницу между доходами бюджета от дивидендов в 25 и 50% от прибыли Минфин оценивал почти в 700 млрд руб. Против выступило Минэкономразвития. Министерства не могли договориться всю осень. Но наконец разногласия устранены, рассказал «Ведомостям» замминистра финансов Алексей Моисеев. В распоряжении правительства не будет возможности для исключений, Минэкономразвития больше не настаивает на этом, утверждает он. У правительства должна оставаться гибкость в принятии решений, в случае необходимости можно понизить уровень дивидендов, более острожен замминистра экономического развития Николай Подгузов. Но в распоряжении будет 50% по умолчанию для всех, подтверждает он. Сейчас проект документа находится на рассмотрении в правительстве.

Кроме того, в пятницу премьер Дмитрий Медведев сказал, что поручил проработать вопрос об увеличении дивидендов «Роснефти». Формально она не является госкомпанией, так как государство владеет ею через «Роснефтегаз». Дивидендная политика «Роснефти» предусматривала, что компания отдает акционерам 25% прибыли по МСФО. Недавно главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин говорил, что в утвержденной правительством политике уровень дивидендов повышен до 35% (такую же часть прибыли компания отдала и в этом году).

Но добиться увеличения дивидендов госкомпаний – не вся задача. Часть этих денег нужно еще получить от «Роснефтегаза», через который государство владеет «Роснефтью» и 10,97% «Газпрома». Осенью Минфин предложил изымать у «Роснефтегаза» все дивиденды. Но проект распоряжения пока не подписан, а сам «Роснефтегаз» критиковал идею в письме президенту Владимиру Путину.

По итогам 2015 г. «Роснефтегаз» получил чистую прибыль в 149,4 млрд руб., от дивидендов – около 106,8 млрд, а заплатил государству только 36 млрд, так как не учел доходы от переоценки депозитов и акций.

Прогнозная прибыль «Газпрома» по МСФО на этот год не раскрывалась. Она может быть выше, чем в прошлом году, прогнозирует аналитик «Ренессанс капитала» Ильдар Давлетшин, 900 млрд против 787 млрд руб. Прогноз Fitch – 800 млрд руб. Таким образом, государство может получить напрямую от «Газпрома» (дивиденды через «Роснефтегаз» оно получит в 2018 г.) от 153,2 млрд до 172,3 млрд руб.

Непонятно, не отобьет ли «Газпром» эти атаки, скептичен федеральный чиновник. В 2017 г. инвестпрограмма «Газпрома» из-за проектов «Северный поток – 2», «Турецкий поток» и «Сила Сибири» может вырасти до 1,55–1,6 трлн руб. (в этом году – около 900 млрд), прогнозирует Давлетшин. Оценка Fitch – 1,4–1,5 трлн руб. Операционный денежный поток «Газпрома» до выплаты дивидендов может составить около 1,4 млрд руб. (при цене нефти $45/барр., курсе 68 руб./$ и росте нагрузки по НДПИ на 70 млрд), прогнозирует директор отдела корпораций Fitch Ratings Дмитрий Маринченко, тогда для выплаты дивидендов при любых вариантах потребуется либо привлекать средства на рынке, либо расходовать накопленную подушку ликвидности. При дивидендах в 50% МСФО придется занимать 550–600 млрд руб. (не считая рефинансирования краткосрочного долга), прогнозирует Давлетшин, но это некритично: чистый долг увеличится с 1,9 трлн руб. (на конец этого года) до 2,5 трлн, это всего 1,6 EBITDA. По оценкам Fitch, долг не превысит 2 EBITDA, похожая нагрузка у BP и Total – но нагрузка будет расти, если и впредь придется отдавать на дивиденды половину прибыли по МСФО. Скорее всего, «Газпром» пожалеют, учитывая погашения по долгу, мегастройки и очередной рост налогов, ожидает Маринченко. Представитель «Газпрома» отказался от комментариев.

Это нормальная практика, когда инвестпроекты финансируются не из прибыли, а за счет рыночного долга – они должны окупать в том числе затраты по займам, говорит Моисеев. Как правило, проекты, на которые невозможно найти коммерческое финансирование, слишком рискованны, отмечает директор Prosperity Capital Александр Бранис. Госкомпании могут еще нарастить долг, да и число проектов можно сократить, если отбирать их более критично, прогнозирует он. Когда инвестпроекты финансируются из чистой прибыли, то инвесторы ждут в будущем роста производства и прибыли, рассуждает Владимир Цупров из «ТКБ инвестмент партнерс», если этого не происходит, значит, компания «сжигает» деньги.