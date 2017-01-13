«Транснефть» в 2017 году может снизить прокачку нефти на экспорт на 2%

«Транснефть» планирует в 2017 г. снизить прокачку нефти на экспорт на 2,1% до 232-233 млн т против 237,8 млн т в 2016 г., сообщил вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов.

«Экспорт составит 232-233 млн т, судя по заявкам нефтекомпаний. Экспорт в дальнее зарубежье будет на уровне 2016 г.», - сказал Андронов.

Он уточнил, что заявки от компаний поступили до решения России присоединиться к договоренностям ОПЕК о сокращении добычи нефти.

«При этом в дальнее зарубежье (в 2016 г.) было поставлено 219 млн т (плюс 5,6%), в ближнее зарубежье - 18 млн т (минус 4 млн т)», - сказал Андронов.

Он отметил, что снижение поставок в ближнее зарубежье в основном произошло за счет сокращения экспорта в Белоруссию.