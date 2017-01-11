МЭА: Нефтяные страны хотят удержать цену на сырье на уровне в $50 за баррель

Соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК и независимых производителей этого сырья, по-видимому, направлено на предотвращение падения цен ниже $50 за баррель, заявил на конференции в Абу-Даби руководитель департамента нефтяной промышленности и рынков Международного энергетического агентства (МЭА) Нил Аткинсон.

В то же время нефтедобывающие страны не хотят, чтобы цена поднималась намного выше уровня в $50 за баррель, чтобы не стимулировать расширение добычи, что приведет к избытку предложения, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Аткинсона.

Страны, входящие в ОПЕК, и 11 стран, не входящих в картель, 10 декабря договорились ограничить добычу нефти. Еще 30 ноября ОПЕК впервые за восемь лет договорилась сократить нефтедобычу на 1,2 млн баррелей до 32,5 млн баррелей в сутки с 1 января 2017 г. 11 не входящих в картель стран, среди которых крупнейшие – Россия, Мексика, Оман и Азербайджан – в течение полугода снизят добычу примерно на 560 000 баррелей в сутки. Соглашение может быть продлено и на второе полугодие 2017 г. В итоге совокупное сокращение добычи составит 1,7–1,8 млн баррелей в сутки. ОПЕК и 11 присоединившихся к ней стран в 2015 г. добывали 56,7 млн баррелей в сутки – это 62% мировой добычи.