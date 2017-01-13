Россельхознадзор оценил долю поддельных продуктов в четверть рынка

В России до четверти выпускаемых продуктов питания фальсифицируется, заявили в Россельхознадзоре.

«Фальсифицируется устойчиво четверть всей пищевой продукции, всех видов, за исключением одного - пищевое яйцо фальсифицируют только в Китае, у нас нет», - пояснил официальный представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко на Гайдаровском форуме. По его словам, проблема фальсификации наносит колоссальный урон.

Например, на рыбном рынке продукция подделывается путем подмены наименований, «накачиванием» рыбы полифосфатами для того, чтобы глазурь удерживала больше влаги. «Все это для того, чтобы залезть в наш карман. Но попутно это еще приводит к тому, что недобросовестные компании получают фору по сравнению с добросовестными производителями», - добавил он.