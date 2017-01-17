Glencore назвал промежуточной сделкой кредит от ВТБ участникам приватизации «Роснефти»

Швейцарский трейдер Glencore прокомментировал РБК информацию о том, что российский госбанк ВТБ выдал в декабре кредит участникам приватизации 19,5% акций «Роснефти». «Это была промежуточная сделка, необходимая для закрытия транзакции» по приватизации, сказал представитель Glencore.

Изначально было объявлено, что большую часть сделки финансирует итальянский банк Intesa Sanpaolo. Но еще 19 декабря представитель Intesa говорил, что участие банка в финансировании сделки с акциями «Роснефти» «до сих пор в фазе рассмотрения».

7 декабря вечером главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин объявил, что 19,5% акций компании у «Роснефтегаза» купит консорциум Glencore и Катарского суверенного фонда (Qatar Investment Authority; QIA) за 10,5 млрд евро. Glencore вскоре сообщил, что покупает пакет за 10,2 млрд евро. Изначально было объявлено, что большую часть сделки финансирует итальянский банк Intesa Sanpaolo.

Еще 19 декабря представитель Intesa говорил, что участие банка в финансировании сделки с акциями «Роснефти» «до сих пор в фазе рассмотрения». Тогда источники, близкие к участникам сделки, и чиновники рассказывали разное: одни утверждали, что Intesa сделку все-таки уже финансирует, другие говорили, что в сделке могут участвовать российские банки, третьи отмечали и то, что накануне сделки «Роснефть» экстренно разместила облигации на 600 млрд руб. и 19 декабря эти бумаги были включены в ломбардный список ЦБ.

16 декабря стало известно, что 15 декабря ВТБ выдал сингапурской QHG Shares Limited кредит на 692 млрд руб. (10,2 млрд евро) под залог приобретаемых акций «Роснефти». Первым об этом сообщил РБК. Это стало известно из документов СП Glencore и QIA. О каком пакете идет речь, в документах не говорится. Но ровно в 692 млрд руб. были оценены выставленные на продажу «Роснефтегазом» 19,5% акций «Роснефти». И ровно такой доход от сделки плюс премию в 18 млрд руб. перечислил в бюджет 16 декабря «Роснефтегаз».

ВТБ был кредитором покупателей недолго. Уже 22 декабря права требования по кредиту вместе с обеспечением перешли к самому «Роснефтегазу». А 3 января консорциум Glencore и QIA наконец-то стал владельцем доли в «Роснефти». «Роснефтегаз» снял залог с акций, говорится в документах QHG Shares. На каких условиях ВТБ выдавал кредит и за сколько у него выкупал права требования «Роснефтегаз», в документах не говорится. В них лишь сказано, что процентный доход госкомпании составил 25,4 млн евро.

Получается, что ВТБ и «Роснефтегаз» были бридж-кредиторами Glencore и QIA.