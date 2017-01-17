Минск сохранил тариф 2016 года на транзит нефтепродуктов

В Белоруссии министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) сохранило действующий тариф на транспортировку нефтепродуктов по своей территории на уровне $2,36 за 1 т за каждые 100 км. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на опубликованное постановление. Такой же тариф действовал и в 2016 г.

Тариф установлен на основании одной из статей межправительственного соглашения России и Белоруссии о взаимодействии при эксплуатации магистральных нефтепроводов. Услугу по транспортировке нефтепродуктов оказывает унитарное госпредприятие «Запад-Транснефтепродукт».

В начале января белорусское антимонопольное ведомство сообщало, что Москва и Минск пока не смогли согласовать тарифы на транзит нефти по территории Белоруссии и их индексацию. 9 января российская антимонопольная служба сообщила о том, что договориться о тарифах на транспортировку российской нефти в 2017 г. не удалось, в связи с чем (согласно с установленными правилами) цена транзита вырастет на уровень прогноза российской инфляции плюс 3%.