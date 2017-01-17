Генпрокуратура проверяет законность приобретения двух Ту-204 «Почтой России»

Генпрокуратура проверяет законность приобретения «Почтой России» двух самолетов Ту-204, сообщил ТАСС официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Он добавил, что материалы проверок не подлежат разглашению до их завершения.

В самой компании подчеркнули, что все запросы, которые поступают из государственных органов, оперативно обрабатываются, информация по ним предоставляется. Также компания отметила, что все закупки проводятся в соответствии с требованиями закона.

«Почта России» в июне 2016 г. купила два самолета примерно за 3 млрд рублей у «Ильюшин финанс Ко».