Bosch отзывает 4700 плит в России из-за возможной утечки газа

В России компания Bosch (представитель «БСХ Хаугерете ГбмХ») через «БСХ бытовые приборы» отзывает 4700 газовых плит из-за возможной утечки газа, сообщили в Росстандарте.

В частности, отзыву подлежат плиты моделей HGG223120E, HGV745250, HSG223020E, HSG223155R, HSV625120R, HSV745020 и HSV745050E. Они поступали в продажу с 2009 по 2015 г.

При определенных условиях конический адаптер (штуцер), поставляемый вместе с плитами для подключения к газовым шлангам, может получить трещины или сломаться. «В результате чего возможна утечка газа. В худшем случае это может привести к взрыву газа», - отметили в ведомстве.

Владельцы плит данных моделей должны связаться с сервисной компанией, осуществляющей установку и ремонт в регионе. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.