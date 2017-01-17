Путин назначил Сергея Иванова председателем наблюдательного совета РФПИ

Специальный представитель президента России Сергей Иванов на ближайшие пять лет назначен председателем наблюдательного совета Российского фонда прямых инвестиций. Контракт с гендиректором РФПИ Кириллом Дмитриевым также продлен на пять лет. Соответствующие указы президента России Владимира Путина опубликованы на официальном портале правовой информации.

Ранее набсовет РФПИ возглавлял экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев.

Дмитриев руководит фондом с 2011 г. В 2016 г. АО «Управляющая компания РФПИ» было реорганизовано в ООО с таким же названием.