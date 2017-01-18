Сбербанк ведет переговоры о создании СП с Alibaba Group – «Коммерсантъ»

Сделка по созданию совместного предприятия в сфере интернет-торговли обсуждается российскими правительственными и кремлевскими чиновниками, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По словам близкого к кабинету министров собеседника, совещания проходили в декабре-январе на площадке Минфина. Последнее состоялось неделю назад. Предварительные выводы чиновников сводятся к тому, что СП может быть создано только как российское юридическое лицо, где у Сбербанка будет не менее 50%.Еще одним ограничением для СП станет запрет на работу в сфере финансовых услуг. Этим будет заниматься Сбербанк.

Предполагается, что Alibaba Group может внести в СП свой бизнес по трансграничной торговле, а Сбербанк – поучаствует в новом проекте финансово и, возможно, маркетинговыми и логистическими технологиями. Один из знакомых с ходом переговоров собеседников полагает, что СП может быть создано в первой половине 2017 г. «Речь идет о создании компании стоимостью в несколько миллиардов долларов, которая станет крупнейшим игроком на рынке трансграничной интернет-коммерции в России и ряде других стран»,— отмечает он.

Другой осведомленный собеседник издания указывает, что китайские партнеры переговоры ведут тяжело и создание СП, как минимум, может быть скорректировано по срокам.

Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис заявил, что «не комментирует слухи». Глава российского представительства Alibaba Group Марк Завадский от комментариев отказались. Так же поступили в ЦБ и Минфине.

В ноябре 2016 г. «Коммерсантъ» писал о презентованном Сбербанком проекте «национальной экосистемы» в области электронной торговли. Речь шла о подключении к единой технологической платформе сети организаций, которые пользуются ее услугами и формируют предложения для клиентов по аналогии с Google, Amazon, Facebook, а также китайских Tencent и Alibaba. Объем экономики проекта к 2025 г. может составить 65 трлн руб., следовало из презентации.