«Нафтогаз» отказался заплатить $5,3 млрд «Газпрому» по условию «бери или плати»

В НАК «Нафтогаз Украины» подтвердили получение от ПАО « Газпром» счета на $5,3 млрд за газ по правилу «бери или плати» и заявили, что компания не намерена его оплачивать до решения Стокгольмского арбитража.

«В обосновании к счету "Газпром" ссылается на норму "бери или плати". "Нафтогаз" не планирует оплачивать этот счет до принятия решения арбитражным трибуналом вопроса, должно ли применяться положение контракта "бери или плати" в рамках существующего арбитражного спора», - отметили в НАК.

В «Нафтогазе» сообщили, что на протяжении 2016 г. компания неоднократно заявляла о готовности приобрести природный газ у «Газпрома» на условиях, которые применялись к закупкам газа у этого поставщика в 2014 и 2015 гг., с подписанием соответствующих дополнений к контракту.

«Газпром» отказался от подписания таких дополнений в 2016 г., не аргументируя свой отказ, что дает дополнительные основания утверждать о необоснованности требований «Газпрома», - добавили в НАК.

«Нафтогаз» не покупает топливо у «Газпрома» с ноября 2015 г. В I квартале 2016 г. условие «бери ли плати» для украинской компании не применялось, говорится в сообщении «Газпрома».

В 2014 г. «Газпром» и «Нафтогаз» подали иски друг к другу в Стокгольмский арбитраж, дела позже были объединены. На 31 июля 2016 г. требования «Нафтогаза» в арбитраже составляли $28,3 млрд, требования «Газпрома» - $38,7 млрд, следует из отчета «Нафтогаза». Кроме принципа «бери или плати» разногласия, в частности, касаются цен на газ и его оплаты, контракта на транзит российского газа через территорию Украины.