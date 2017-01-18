Минздрав предлагает ограничить рекламу колбасы, шоколада и газировки по ТВ

Минздрав выступает с предложением ограничить время показа рекламных видеороликов колбасных изделий, газированных напитков и шоколадных батончиков на российском телевидении. Об этом говорится в Стратегии по формированию здорового образа жизни до 2025 г., передает ТАСС.

Документ доработан ведомством и отправлен на согласование в заинтересованные министерства. Стратегия предусматривает формирование здорового образа жизни населения, профилактику и контроль неинфекционных заболеваний до 2025 г.

Стратегия предлагает законодательно ограничить по продолжительности и времени показа рекламу на ТВ вредных для здоровья продуктов питания (сладкие газированные напитки, чипсы, фастфуд, шоколадные батончики, другие кондитерские изделия с избыточным содержанием жира и сахара, колбасные изделия).

Документом предусматривается введение акцизов и маркировки на вредные продукты с избыточным содержанием жира и сахара.

Минкомсвязь выступает против ограничения подобной рекламы. «Мы уже пишем то, что мы с этим не согласны и предлагаем это исключить», - заявил замруководителя ведомства Алексей Волин.

«Если идти в этой логике, то рекламировать можно будет только диетический творог. Люди сами должны отдавать себе отчет в том, что они делают и что они потребляют. Допускать диктат медиков над уже повседневным поведением обычных граждан - это чрезмерно», - добавил он.