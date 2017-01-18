Gunvor в 2017 году возобновит инвестиции в месторождение «Морская» на Каспии

Gunvor Group собирается возобновить инвестиции в бурение на месторождении «Морская» в Каспийском море. С таким заявлением выступил руководитель компании Торнбьорн Торнквист в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

«Мы будем инвестировать в российский upstream. Но в месторождение, которое у нас есть. Мы не делали этого несколько лет, но сейчас мы готовы снова начать инвестировать в него», - уточнил он, добавив, что речь идет о месторождении «Морская» в Каспийском море.

Торнквист при этом не стал раскрывать объем будущих вложений, уточнив, что «цифра еще не определена».