Минздрав предлагает запретить продажу алкоголя лицам до 21 года

Минздрав России подготовил проект стратегии здорового образа жизни (ЗОЖ) до 2025 г. В документе предлагается запретить продажу алкоголя лицам младше 21 года, передает ТАСС.

На данный момент в России запрещена продажа алкогольной продукции гражданам до 18 лет.

Минздрав также предлагает меры по борьбе с курением. В частности, ведомство предлагает запретить продажу алкоголя и табака через интернет.

Данные ограничения должны сократить показатели смертности от неинфекционных заболеваний, считают в Минздраве. «В России смертность от основных неинфекционных заболеваний составляет 68,5% от общей смертности населения, которая, несмотря на определенные успехи по ее снижению, остается на очень высоком уровне», - говорится в тексте стратегии.