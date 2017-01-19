Выручка «Дикси» в 2016 году выросла на 14,3%

Группа « Дикси» по итогам 2016 г. увеличила общую выручку на 14,3% до 311,2 млрд руб.

В IV квартале выручка выросла на 4,2% по сравнению с IV кварталом 2015 г., до 78,06 млрд руб.

В декабре выручка «Дикси» сократилась на 0,6% до 27,8 млрд руб., сообщила компания. При этом розничные продажи ритейлера упали еще сильнее – на 0,7% (до 27,6 млрд руб.).

«В конце 2016 г. покупательское поведение оставалось достаточно осторожным; покупатели оставались чувствительными к различным промоакциям и продолжили экономить. Все названные факторы оказали влияние на динамику трафика сопоставимых магазинов во всех наших форматах в конце года», – отметил гендиректор ПАО «Дикси групп» Сергей Беляков, процитированный в сообщении.

За год «Дикси» открыла 141 магазин и закрыла 47, в результате сеть приросла на 94 новых магазина. Темпы роста существенно замедлились по сравнению с 2015 г., когда ритейлер открыл 513 новых магазинов (net, с учетом закрытий).

Группа компаний «Дикси» управляет «магазинами у дома» «Дикси», компактными гипермаркетами «Минимарт» и «Мегамарт». В июне 2011 г. «Дикси» купила группу «Виктория» (супермаркеты «Виктория», дискаунтеры «Квартал», «Дешево», «Семейная копилка», магазин cash & carry «Кэш»). На конец декабря под управлением ритейлера находилось 2802 магазина, включая 2646 «магазинов у дома» под брендом «Дикси».