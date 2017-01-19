Госдума рассмотрит вопрос о ратификации соглашения по «Турецкому потоку» 20 января

Госдума на заседании 20 января рассмотрит вопрос о ратификации соглашения по «Турецкому потоку», Совет Федерации может рассмотреть этот вопрос 1 февраля, сообщил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

«Знаковый вопрос завтрашней повестки дня Государственной думы – ратификация соглашения по "Турецкому потоку". Это инфраструктурно значимый проект, который появится на газовой карте Европы», – сказал Слуцкий.

Он отметил, что путь к этому соглашению был непростым.

Профильный комитет Госдумы рассмотрит это соглашение на заседании 19 января. Представлять документ на заседании Госдумы будет заместитель министра энергетики РФ Юрий Сентюрин.

Парламентарий отметил, что это соглашение является важнейшим для топливно-энергетического комплекса Европы, для сотрудничества России со многими партнерами в газовой сфере.

«Предполагается, что 1 февраля на своем заседании это досье рассмотрит Совет Федерации», – сказал Слуцкий.