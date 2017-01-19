Вице-президент ЕК: Украина готова покупать газ у России

Украина готова покупать газ у России и имеет для этого необходимые средства, юридические аспекты поставок обсуждаются, заявил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

«Мы находимся в частном и хорошем контакте с обеими - российской и украинской - сторонами... Я говорил с министром Новаком несколько раз, мы теперь обмениваемся письмами, мы также находимся в частном контакте по телефону... При необходимости Россия готова поставлять газ. Положительная вещь в том, что Украина готова покупать и имеет адекватные финансовые средства для этого», - сказал Шефчович.

Он напомнил, что в конце прошлого года Украина и Россия не достигли договоренности о поставках газа этой зимой, хотя были близки к этому.

«Есть один вопрос, который мы обсуждаем. Это юридический вопрос. Он по-прежнему на столе. Я так понимаю, что этот вопрос очень чувствителен для обеих сторон ввиду приближения [решения] Стокгольмского арбитража... Мы обмениваемся предложениями, письмами», - сказал вице-президент ЕК.