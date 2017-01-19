Михельсон: регулировать тарифы «Газпрома» должно Минэнерго, а не ФАС

Предправления «Новатэка» Леонид Михельсон предлагает передать тарифообразование в газовой отрасли от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) отраслевому министерству.

«Сегодня ведутся разговоры о внедрении ФАС "экспериментов" в отдельно взятых регионах, где "Газпрому" будет позволено торговать по нерегулируемым ценам. При том что "Газпром" остается монополистом и не утвержден понятный и прозрачный для всех механизм тарифообразования на транспорт. Мне непонятны эти инициативы, они практически противоречат тем же законам, которые принимали по антимонопольной деятельности», - заявил Михельсон в интервью «Интерфаксу».

«К сожалению, решения, касающиеся внутреннего рынка газа России, не принимаются. Я не очень понимаю, почему вопросами тарифообразования занимается ФАС», - сказал он.

Михельсон заметил, что в то время как Минэнерго ответственно за энергобезопасность, за развитие энергетической отрасли России, «вопросы тарифообразования и монополии рынка не в этом ведомстве».

Отвечая на вопрос, считает ли он необходимым консолидировать эти функции в одном органе, предправления «Новатэка» заметил: «Мысль крамольная, но правильная».