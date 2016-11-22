Сечин и Михельсон просят остановить эксперимент по либерализации цен на газ – РБК

Главы двух независимых производителей газа – «Роснефти» Игорь Сечин и «Новатэка» Леонид Михельсон – направили совместное письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой приостановить подготовку эксперимента по продаже газа на внутреннем рынке по нерегулируемым ценам. Документ, на который ссылается РБК, датирован 7 ноября.

Эксперимент по либерализации внутренних цен на газ должен стартовать в 2017 г. в трех пилотных регионах – Тюменской области, Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и Ханты-Мансийском округе (ХМАО). «До создания равных экономических условий для всех участников газового рынка такой ценовой эксперимент будет иметь негативные последствия для отрасли», – предупреждают Сечин и Михельсон.

Резолюция Медведева на письме предписывает первому вице-премьеру Игорю Шувалову и руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорю Артемьеву проработать аргументацию независимых производителей и доложить «предложения по выравниванию целевой деятельности участников рынка газа».

Авторы письма указывают на усиление диспропорции между участниками рынка из-за снятия ограничений с «Газпрома» на продажу газа на внутреннем рынке по регулируемым ценам, но при этом сохранения ограничений доступа к инфраструктуре и потребителям для независимых производителей. Это приведет к «разрушению единства экономического пространства за счет ценового дерегулирования только в отдельных регионах», уверены авторы. Они подчеркивают, что «Газпром» уже может конкурировать с независимыми производителями, ежегодно продавая по «свободным» ценам более 42 млрд куб. м газа – за счет газа «Газпром нефти», а также сырья, скупаемого монополией у других игроков. Также «Газпром» может продавать еще 17,5 млрд куб. м газа на Санкт-Петербургской бирже.

Поскольку конкуренты «Газпрома» не имеют права экспорта газа, они будут вынуждены снижать добычу, что «вернет ситуацию к монополизации отрасли и дефициту газа», полагают Сечин и Михельсон. Чтобы не допустить этого, они просят правительство о приостановке эксперимента, установить единые подходы к реализации газа на существующие рынки сбыта, ввести «справедливый» экономически обоснованный тариф на транспортировку по магистральным трубопроводам (не выше, чем для «дочек» «Газпрома»), а также рассмотреть возможности снижения цен на транспорт газа на дальние расстояния, отмечается в документе.