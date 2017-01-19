Фонд «Шелкового пути» получил разрешение на покупку 10% акций «Сибура»

Китайский фонд «Шелкового пути» получил разрешение на покупку 10% акций «Сибура» фактически в рамках разрешения китайской Sinopec, сообщил в интервью «Интерфаксу» мажоритарный владелец «Сибура» Леонид Михельсон.

Sinopec получила разрешение правкомиссии по иностранным инвестициям на покупку до 20% акций «Сибура» и в конце 2015 г. купила 10%. В прошлом году китайский Фонд «Шелкового пути» (SRF) договорился о покупке также 10% акций «Сибура» и подал свое ходатайство.

Отвечая на вопрос, остается ли у Sinopec разрешение на покупку еще 10% акций «Сибура», Михельсон ответил отрицательно.