Песков прокомментировал закрытие фабрики Roshen в Липецке

Решение об остановке кондитерской фабрики Roshen в Липецке принимали сами акционеры. Об этом заявил в пятницу, 20 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это решение владельцев, работа там проводилась, и президент делал заявления относительно этого. Компания могла бы продолжать работу, но если акционеры принимают такое решение, это их суверенное решение», - сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее в пятницу стало известно, что украинская кондитерская корпорация Roshen решила остановить производство на Липецкой кондитерской фабрике. В пресс-релизе организации отмечалось, что такое решение принято «по экономическим и политическим причинам». Компания подчеркивает, что арест имущества липецкой фабрики, наложенный Следственными комитетом России (СКР) в рамках возбужденного уголовного дела, сделал продажу фабрики невозможной.

Проблемы у компании Roshen начались летом 2013 г., когда Роспотребнадзор запретил ее поставки в Россию. В апреле 2015 г. на липецкой фабрике прошли обыски в связи с налоговой проверкой. СКР сообщал о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) по факту хищения 180 млн руб. путем незаконного возмещения НДС. По версии следствия, построив в 2011 г. здание липецкой фабрики, Roshen и «Металлимпресс» в 2012–2013 гг. попросили возместить 180 млн руб. налогов с потраченных на стройку более 1 млрд руб. Но стоимость работ была завышена, утверждал СКР.