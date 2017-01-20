Западные инвесторы считают, что для России 2017 год будет удачным – Шувалов

Первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил о том, что западные инвесторы проявили огромный интерес к России на форуме в Давосе. По их мнению, 2017 г. будет удачным для России, передает ТАСС.

«Инвесторы проявляют большой интерес к России, разделяют такой оптимизм, видят большой потенциал в развитии российской экономики. Говорили они и про сложности в российской экономике, ожидают определенных действий властей. Мы им представили план действий на текущий год, они как раз считают, что 2017 г. для России будет удачным», - сказал Шувалов.

По его словам, инвесторам необходимы предсказуемые курс рубля и стоимость кредитования. «Взаимодействие с региональными властями... чтобы было более прозрачным. Но большая часть инвесторов высказывались в том плане, что они довольны, как бизнес в России строится», - отметил он.