Шувалов сообщил о желании американского бизнеса сотрудничать с Россией

Американские предприниматели уже сейчас, не дожидаясь отмены или смягчения санкций, хотят сформировать основу для возобновления бизнес-диалога, сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов. Как передает «Интерфакс», он сказал журналистам, что узнал это на встречах с представителями американского бизнеса на полях форума в Давосе. По его словам, американцы «выдвигают определенные инициативы и хотят образовать бизнес-диалог Россия - США до того, как этот диалог начнется между президентами». Формат будущего диалога пока не определен. «Мы подождем, договорились, что будем ждать предложений, и эти предложения в течение нескольких недель поступят», - сообщил первый вице-премьер.

По словам Шувалова, в целом на форуме в Давосе «настроения разные, всех волнует в первую очередь то, как поладят Россия и США, что будет дальше с санкционной повесткой, какой вообще будет новый мировой порядок». «Это вопрос номер один. Что касается экономики и потенциальных возможностей в России - огромный интерес. Мы, честно говоря, думали, что будет немного скромнее, но интерес огромный. Встречаемся с инвесторами, политологами, отвечаем на вопросы. Сейчас будет закрытая встреча с иностранными инвесторами, посмотрим, какие вопросы будут задавать они», - отметил он.

Характеризуя атмосферу форума, предправления УК «Роснано» Анатолий Чубайс заявил ранее, что абсолютное большинство участников испытывают ужас от глобальной политической катастрофы после избрания Дональда Трампа президентом США, причем, по его ощущениям, такой же ужас участники форума испытывали в 2009 г., когда разворачивался глобальный мировой финансовый кризис. Тогда, по его словам, всех волновало, был ли это «кризис в системе или кризис системы в целом». «Оказалось, что это все-таки кризис в системе, а не системы в целом. Мы его как-то пережили», - напомнил он. Сейчас экономического кризиса нет, но налицо кризис либеральных ценностей, считает Чубайс.