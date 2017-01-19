Шувалов: В российской экономике нет ни одного пузыря

Ситуация в российской экономике выглядит достаточно здоровой, нет ни одного пузыря на рынках, ожидается серьезный рост прямых иностранных инвестиций, заявил первый вице-премьер России Игорь Шувалов, выступая на на сессии Давосского форума, посвященной России.

"В целом ситуация выглядит достаточно здоровой. Если говорить откровенно, мы сейчас находимся в ситуации, когда нет ни одного пузыря ни на одном рынке - ни на рынке недвижимости, ни на рынке ценных бумаг, нигде. Абсолютно стерильная ситуация", - сказал он.

«Мы готовы к тому, что вот-вот начнется серьезное движение прямых иностранных инвестиций», - добавил Шувалов.