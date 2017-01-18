Текущий счет в 2016 году сократился до 18-летнего минимума: угроза рублю

Сальдо текущего счета в 2016 г. сократилось до 18-летнего минимума, следует из оценки платежного баланса
М. Стулов / Ведомости
По данным ЦБ, сальдо текущего счета в 2016 г. сократилось до $22,2 млрд c $69 млрд в 2015 г., в номинальном выражении это минимум с 1998 г. В соотношении с ВВП сальдо сократилось до порядка 1,8% ВВП против средних за 2009–2016 гг. 3,5%, правда, это не антирекорд: меньше было в 2013 г. – 1,5% ВВП. ЦБ ожидал, что текущий счет в 2016 г. составит $27 млрд, следует из его доклада об основных направлениях денежно-кредитной политики.