Миллер оценил долю «Газпрома» на европейском рынке в 34%

Доля «Газпрома» на европейском рынке в 2016 г. увеличилась до рекордных 34%. В 2015 г. данный показатель был на уровне 31%. С таким заявлением выступил председатель правления концерна Алексей Миллер. «Мы достигли рекордных объемов поставок газа в дальнее зарубежье», - заявил он.

«В 2016 г. прирост составил 12,5%, чуть меньше 180 млрд кубометров газа», - отметил Миллер, добавив, что это рекордные показатели. «Таким образом, за один год доля «Газпрома» на европейском рынке возросла на 3 п. п. и составила 34%», - пояснил он.

По его словам, в целом за прошедший год добыто около 420 млрд кубометров газа. Поставки на внутренний рынок увеличились на 2,3%, а поставки для населения - на 5,7%. «Это говорит о том, что рост энергопотребления, газопотребления является индикатором экономического роста в стране», - подчеркнул Миллер.