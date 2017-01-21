Минск утвердил тарифы на транспортировку нефти через Белоруссию на весь 2017 год

Антимонопольное ведомство Белоруссии продлило на весь 2017 г. действие тарифов на транспортировку нефти по территории страны, введенных 30 декабря. Соответствующее постановление вступит в силу с 1 февраля. Как сообщает ТАСС, этот документ Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) опубликован на национальном правовом интернет-портале. Он отменяет ранее принятое решение, что введенные 30 декабря тарифы будут действовать по 31 марта.

Из постановления от 30 декабря 2016 г. «О тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь» исключаются слова «и действует по 31 марта 2017 г.», следует из нового документа.

МАРТ ранее объясняло, что в соответствии с методикой (механизмом) изменения тарифов на услуги по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Белоруссии, была достигнута договоренность о размере индексации тарифов между ПАО «Транснефть» и ОАО «Полоцктранснефть Дружба» на 11,76%. Между тем договоренность между ПАО «Транснефть» и ОАО «Гомельтранснефть Дружба» достигнута не была», - отмечало белорусское ведомство.

В МАРТ предупреждали, что если не будет договоренности по тарифам, уполномоченный орган Белоруссии в области тарифного регулирования утверждает размер тарифов на транспортировку нефти с вводом их в действие с 1 февраля 2017 г. В результате тарифы на услуги ОАО «Гомельтранснефть Дружба» будут проиндексированы на 7,7% вместо предложенных «Транснефтью» 5,8%, отмечает ТАСС.

Тариф на перекачку нефти по маршруту Унеча (Высокое) - Адамова Застава вырастет с 267,32 до 287,9 российских рублей за 1 т нетто, по маршруту Унеча (Высокое) - Броды - со 114,82 до 123,66 российских рублей.

Установлены тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» при осуществлении расчетов в иностранной валюте: по маршруту Невель - Полоцк - ОАО «Нафтан» тариф составит 35,16 российских рублей за 1 т нетто (без НДС), по маршруту Унеча (Высокое) - Полоцк - ОАО «Нафтан» - 134,96 российских рублей, по маршруту Унеча (Высокое) - Мозырь - ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» - 61,36 российских рублей.

Также утверждены тарифы при осуществлении расчетов в белорусских рублях: транзит нефти по маршруту Речица - ОАО «Мозырский НПЗ составит 0,51 рубля за 1 т нетто (без НДС), по маршруту Речица - Адамова Застава - 6,96 рублей, по маршруту Речица - линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь" - 0,43 рубля, по маршруту Речица - Броды 1,02 рубля.

После того, как белорусское антимонопольное ведомство в январе заявило, что не удалось согласовать ни тарифы на транзит нефти, ни их индексацию, 9 января российская антимонопольная служба это подтвердила и предупредила, что по этой причине цена транзита вырастет на уровень прогноза российской инфляции плюс 3%. Россия также сообщила о решении сократить поставки нефти Белоруссии до 4 млн т с предполагаемых 4,5 млн т в квартал. Так Москва отреагировала на отсутствие договора по газовому спору с Минском, напоминает «Прайм».