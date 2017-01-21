Михельсону напомнили, как ФАС когда-то не дала его задушить

Руководитель «Новатэка» Леонид Михельсон критикует Федеральную антимонопольную службу, потому что не понимает сути эксперимента по либерализации рынка газа, заявил руководитель ФАС Игорь Артемьев. Как передает «Интерфакс», он сказал это в кулуарах съезда «Единой России». Он также напомнил Михельсону, что тот стал самым богатым человеком России «во многом благодаря тому, что ФАС когда-то не дала его задушить». Раньше Михельсон предложил передать тарифообразование в газовой отрасли от ФАС отраслевому министерству. «Сегодня ведутся разговоры о внедрении ФАС "экспериментов" в отдельно взятых регионах, где "Газпрому" будет позволено торговать по нерегулируемым ценам. При том что "Газпром" остается монополистом и не утвержден понятный и прозрачный для всех механизм тарифообразования на транспорт. Мне непонятны эти инициативы, они практически противоречат тем же законам, которые принимали по антимонопольной деятельности», - сказал он.

«Речь идет только о новом газе, то есть когда предприятие новое, то есть старые договоры мы не трогаем. Во-вторых, цена определяется по бенчмаркингу, соответственно по трем составляющим (внебиржевые, биржевые котировки и бенчмаркинг), поэтому "Газпром" не может дать ниже и выше, будет находиться в коридоре. И это будет цена, определенная на входе в регион», - объяснил Артемьев. По его мнению, Михельсон «просто не разобрался, как будет определяться цена». «Он видит позицию таким образом, что мы разрешим "Газпрому" давать скидки, и, обладая монопольной властью на трубу, "Газпром" предоставит такие скидки, по сути компенсировав это за счет более высокого тарифа по транспортировке, что просто задушит и отберет у них всех предприятия, которым они сейчас поставляют газ и зарабатывают», - сказал чиновник.

Руководитель ФАС встречался с Михельсоном, просил его разобраться в предложениях службы, но тот так и не разобрался, отметил он.

«А то, что он предлагает передать полномочия, ну очень хорошо. Я только с радостью хочу напомнить, что Леонид Викторович стал Леонидом Викторовичем - самым богатым человеком России - во многом благодаря тому, что ФАС когда-то не дала его задушить. Его очень много раз пытался "Газпром" и другие структуры задушить, - отметил Артемьев. - И я рад, что у нас есть такой замечательный человек, как Леонид Викторович Михельсон - самый богатый человек России, преуспевающий предприниматель, прекрасный человек, инвестор. И я вижу в этом частичку нашего труда - в выращивании такого замечательного человека, поэтому мне важно, чтобы он этого не забывал».