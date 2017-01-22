Следующее заседание комитета по мониторингу сокращения нефтедобычи пройдет в марте

Следующее заседание комитета по мониторингу сокращения нефтедобычи состоится после 17 марта - после публикации данных по добыче нефти по итогам февраля, сообщил на пресс-конференции министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук.

Третье заседание состоится перед заседанием ОПЕК в мае.

Министерский комитет по мониторингу сокращения добычи состоит из трех стран - членов ОПЕК - Алжира, Кувейта и Венесуэлы, а также двух стран, не входящих в ОПЕК, - Российской Федерации и Омана.

Каждая из пяти стран - членов министерского комитета по мониторингу сокращения добычи назначит одного своего представителя в технический комитет, который будет участвовать в конференциях ОПЕК и оказывать помощь соответствующим министрам. Технический комитет будет регулярно сотрудничать с секретариатом ОПЕК при подготовке ежемесячного доклада для министерского комитета и встречаться на ежемесячной основе перед предоставлением доклада.

Министерский комитет будет собираться ежемесячно после 17-го числа каждого месяца для рассмотрения докладов, представленных техническим комитетом и секретариатом ОПЕК, а также 17 марта 2017 г. и до конференции ОПЕК в мае 2017 г.