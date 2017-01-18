ОПЕК ожидает роста мирового спроса на нефть в 2017 году

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) прогнозирует в 2017 г. рост мирового спроса на нефть на 10 000 баррелей в день до 1,25 млн баррелей в сутки. Такие данные приведены в январском докладе организации.

Согласно обновленному прогнозу спрос на нефть в текущем году по сравнению с показателем 2016 г. увеличится на 1,16 млн баррелей в сутки.

В докладе также отмечается, что рост спроса на нефть стран - членов ОПЕК в 2016 г. по сравнению с годом ранее был на уровне 1,8 млн баррелей, тогда как прогноз по объему спроса составлял 31,2 млн баррелей. Объем спроса на нефть стран - членов ОПЕК в этом году ожидается на уровне 32,1 млн баррелей в сутки - на 900 000 баррелей в сутки больше, чем в 2016 г.