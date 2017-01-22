Россия и ФРГ обсудили взаимную торговлю сельхозпродукцией в случае отмены эмбарго

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев и его германский коллега Кристиан Шмидт на полях сельскохозяйственной G20 обсудили аспекты восстановления торговли сельхозпродукцией в случае отмены российского продэмбарго. Об этом министр сельского хозяйства России сообщил в интервью «Российской газете».

Встреча стала шагом к постепенному налаживания диалога России и ФРГ в сфере сельского хозяйства, подчеркнул Ткачев.

«Планируется совместными усилиями обновить систему, гарантирующую безопасность взаимных поставок продукции, которая позволит восстановить режим двусторонней торговли между нашими странами в максимально короткий срок. Рано или поздно режим взаимных ограничений будет снят и нам уже сейчас нужно подумать о дальнейшем развитии наших торговых отношений», - сказал он.

Из-за санкций германский аграрный сектор ежегодно теряет порядка $1 млрд, отметил Ткачев.

В ходе встречи сторонами достигнута договоренность о проведении в трехмесячный срок технических консультаций экспертов с целью обсуждения ветеринарных и фитосанитарных вопросов, эпизоотической ситуации в России и ФРГ.