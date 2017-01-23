Группа «Новый поток» бизнесмена Мазурова впервые раскрыла выручку

Группа компаний «Новый поток» бизнесмена Дмитрия Мазурова (также владеет Антипинским НПЗ в Тюмени) впервые раскрыла выручку.

Как сообщил «Новый поток», выручка входящих в группу компаний по РСБУ в 2016 г. прогнозируется на уровне $5 млрд. В свою очередь, консолидированная выручка предприятий группы по МСФО составила, по предварительным данным, около $3 млрд.

Выручка базового актива «Нового потока» – «Антипинского НПЗ» – по предварительным подсчетам, выросла со 154 млрд до 156 млрд руб. в 2016 г. Всего по итогам 2016 г. объем переработки нефти на Антипинском НПЗ составил 7,8 млн т, снизившись по сравнению с предыдущим годом почти на 4%.

Другой завод группы – Марийский НПЗ за минувший год переработал 1,55 млн т нефтепродуктов, увеличив при этом выпуск светлых нефтепродуктов на 2%. На Марийском НПЗ выручка за 2016 г., по предварительным данным, составила 25 млрд руб., что сопоставимо с результатами работы за 2015 г. с учетом сложившейся конъюнктуры рынка, отмечает группа.

Группа компаний «Новый поток» объединяет нефтепереработку в Тюменской области, месторождения в Оренбургской области, нефтепереработку в Марий Эл и битумное производство в Нижегородской области. Компания также занимается транспортировкой и реализацией нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морской перевалкой нефтепродуктов, инжинирингом и строительством объектов под ключ.

Основным владельцем Антипинского НПЗ является бизнесмен Дмитрий Мазуров (80%), еще 20% принадлежат однокурснику президента Владимира Путина, адвокату Николаю Егорову.