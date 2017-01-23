Авиасообщение между Россией и Египтом может возобновиться в марте – ТАСС

Авиасообщение между Россией и Египтом может быть возобновлено не раньше марта. Об этом в беседе с ТАСС заявил информированный источник в Каире, близкий к инспекционным проверкам в египетских аэропортах.

«Закупленная биометрическая система сканирования персонала по отпечаткам пальцев и сетчатке глаза в каирском международном аэропорту еще не работает, пока идет монтаж оборудования, в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе аппаратура запущена, но только в тестовом режиме, – отметил собеседник агентства. – После того как окончательно заработают все системы, должна приехать еще одна делегация экспертов из России для окончательной проверки второго терминала столичного аэропорта».

По словам источника, после завершения всех этих процедур Москва и Каир должны подписать соглашение по авиабезопасности. «В лучшем случае этого [возобновления полетов] стоит ожидать к концу февраля, а наиболее вероятно – [что авиасообщение будет возобновлено] в марте».

21 января министр транспорта России Максим Соколов заявил, что Минтранс России направил в правительство отчет о проверке аэропорта Каира. «Полагаю, что это вопрос ближайшего недалекого будущего», – сказал он, комментируя сроки возобновления регулярного авиасообщения с Египтом. Доклад по итогам проверки мер безопасности для чартерных перелетов в курортные города в правительство еще не направлен. Оттуда эксперты только приехали и даже не составили заключение для Минтранса.