Производство водки в России в 2016 году выросло на 16,1%

Производство водки в России по итогам 2016 г. увеличилось на 16,1% до 73,2 млн декалитров по сравнению с показателем 2015 г. Об этом говорится в материалах Росстата. В декабре 2016 г. в годовом выражении производство водки выросло на 34,8%.

Производство игристых вин и шампанского в отчетном периоде сократилось на 8% и составило 14,7 млн дал.

В декабре данный показатель в годовом выражении снизился на 4,4%, а к ноябрю прошлого года снижение производства игристых вин и шампанского оценивалось в 2,7%.