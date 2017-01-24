Трамп подписал указы о возобновлении строительства нефтепроводов

Президент США Дональд Трамп подписал указы о возобновлении прокладки нефтепроводов Dakota Access Pipeline и Keystone XL, передает CNBC. Строительство трубопроводов было приостановлено при Бараке Обаме из-за протестных акций защитников окружающей среды.

Стоимость строительства Dakota Access Pipeline оценивается в $3,8 млрд, по данному трубопроводу нефть будет поставляться из Северной Дакоты в Иллинойс. Нефтепровод будет пересекать реку Миссури недалеко от земель индейцев сиу.

Противники строительства нефтепровода считают, что из-за Dakota Access Pipeline ухудшится экологическая обстановка в регионе, сиу боятся лишиться доступа к питьевой воде и уничтожения священных мест, передает ТАСС со ссылкой на АР.

Строительство нефтепровода Keystone XL позволит получать из Канады более 800 000 баррелей нефти в сутки на перерабатывающие предприятия в Техасе и Луизиане.

Защитники окружающей среды считают, что по Keystone XL будет поставляться «грязное сырье», добываемое в нефтеносных песках канадского Альберта. Поставлять большие объемы такого сырья через сельскохозяйственные земли Небраски рискованно. В ноябре Обама говорил, что строительство данного нефтепровода не отвечает национальным интересам США.