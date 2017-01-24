СМИ сообщили об отстранении от работы сотрудницы NBC за твит о сыне Трампа

Сценарист передачи «Saturday Night Live» телеканала NBC Кейти Марч, по данным американских СМИ, была отстранена от работы на неопределенное время из-за ее твита о 10-летнем сыне президента Дональда Трампа Бэрроне. В пятницу после инаугурации, на которой присутствовал Бэррон и другие дети нового президента, Рич написала в своем микроблоге, что «Бэррон будет первым в этой стране школьным стрелком на домашнем обучении». Сразу несколько СМИ, ссылаясь на источники на телеканале, сообщили, что Марч была за это отстранена от работы. Например, это сообщали The New York Times, Chicago Tribune и Deadline.

В соцсетях и блогах на твит Марк отреагировали с негодованием: несовершеннолетних детей президента трогать нельзя, пишет Chicago Tribune.

Сценаристка быстро стерла свою ремарку. Большую часть выходных ее аккаунт был дезактивирован. В понедельник она вернулась в Twitter c сообщением, что приносит искренние извинения за неразумный твит и глубоко сожалеет об оскорбительных словах. «Это было непростительно, и мне так жаль», - написала она.