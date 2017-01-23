Дочь Клинтон высказалась в защиту младшего сына Трампа

Дочь бывшего президента США Билла Клинтона Челси заступилась за младшего сына нового президента Бэррона Трампа.

Ранее десятилетний сын Трампа подвергся насмешкам за свое поведение на инаугурации отца. По мнению пользователей соцсетей, Бэррон был сонным и отсутствующим. Кроме того, младший сын Трампа решил поиграть со своим маленьким племянником – сыном старшей дочери Трампа Иванки.

«Бэррон Трамп заслуживает, как и все дети, просто быть ребенком. Но защита каждого ребенка также означает противостояние политике президента США, которая вредит детям», – написала Клинтон в Facebook.