«Газпром» планирует выпуск евробондов в долларах и фунтах в марте – ТАСС

«Газпром» в марте этого года планирует выпустить евробонды в долларах и британских фунтах, рассказал ТАСС инвестбанкир, знакомый с планами компании.

«Планируемый объем выпуска - бенчмарк», - уточнил он. Бенчмарк для «Газпрома» - это 1 млрд евро, говорит другой источник, знакомый с ситуацией.

«Бенчмарк - это ориентир, то есть примерный показатель, база для расчета. В данном случае имеется в виду, что объем выпуска будет примерно таким же, как и предыдущие. Это делается для того, чтобы у компании было равномерное распределение долга во избежание ситуации, при которой компания в ближайшие два года должна погасить по $1 млрд, а на третий год - $5 млрд», - объясняет другой инвестбанкир.

Последний раз «Газпром» занимал в долларах летом 2014 г., сразу после введения санкций ЕС, - компания заняла $700 млн всего на год. Тогда аналитики и трейдеры говорили, что «Газпром» пытался поддержать интерес инвесторов после введения санкций.

В прошлом году «Газпром» выходил на внешний рынок трижды: он занял 1 млрд евро и дважды по 500 млн швейцарских франков.