Российский рынок в 2016 году покинули 346 немецких компаний

В 2016 г. в России перестали работать 346 компаний с немецким участием. Такие данные приводит Российско-германская внешнеторговая палата (ВТП). В 2015 г. на российском рынке было 5583 предприятия с германским участием, тогда как в 2016 г. - 5237 компаний. Таким образом, за прошедший год количество немецких компаний сократилось на 6%. В 2015 г. из России ушли 417 таких предприятий.

Заметнее снизилось количество юридических лиц с участием немецких компаний и/или физических лиц с германским гражданством. Данная тенденция наблюдается уже в течение нескольких лет.

Эксперты Российско-германской внешнеторговой палаты отмечают, что такое падение может быть связано с новым порядком перерегистрации представительств и филиалов, вступившим в силу 1 января 2015 г. В результате нововведений и связанным с этим переводом реестра этих структур из Государственной регистрационной палаты в налоговые органы представительства и филиалы иностранных компаний на протяжении всего года сталкивались с серьезными процедурными сложностями и необоснованными отказами при перерегистрации, говорится в сообщении.

Тем не менее, основными причинами сокращения числа представительств и филиалов стали ухудшение экономической ситуации в России в течение 2015-2016 гг. и значительная девальвация рубля, снизившая покупательную способность российских граждан.

«Сейчас компании настроены более оптимистично и рассчитывают, как и аналитики, на небольшой экономический рост в 2017 г.», - подчеркнул глава ВТП Маттиас Шепп.

Однако немецкие компании продолжают инвестировать в российский бизнес. По данным Бундесбанка, объем прямых инвестиций из Германии в Россию за первые три квартала 2016 г. составил 2,038 млрд евро, что значительно больше, чем за весь 2015 г. (1,78 млрд евро).