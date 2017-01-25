Песков: На встрече инвесторов с Путиным не расскажут о покупателях «Роснефти»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инвесторов «Роснефти», которые сегодня встретятся с Владимиром Путиным. Однако вопрос о владельцах компаний, купивших госпакет, подниматься не будет, отметил он.

«Президент встретится с рядом представителей зарубежных деловых кругов, а именно с теми представителями деловых кругов, которые принимали участие в сделке "Роснефти": это будет глава Суверенного фонда Катара Аль Тани, это будет главный исполнительный директор компании "Glencore International" [Айвен] Глазенберг и главный исполнительный директор банка Intesa [Карло] Мессина», - сказал Песков журналистам в среду. Во встрече примет участие и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Вопрос о владельцах компаний, купивших 19,5%-ный пакет «Роснефти», на встрече с Путиным подниматься не будет, но президент «обладает всей полнотой информации», - сказал Песков.

Сегодня Reuters написало, что сделка по продаже госпакета «Роснефти» стала неожиданностью и для менеджмента «Роснефти», и для акционеров из BP, и для членов правительства - по данным агентства, ее организовывал лично Сечин. Совет директоров «Роснефти» узнал о продаже от Сечина только 7 декабря - через несколько часов после записи его встречи с Путиным для телевидения, сказал источник Reuters.

3 января нефтетрейдер Glencore и суверенный фонд Qatar Investment Autority (QIA) закрыли сделку по покупке 19,5% акций «Роснефти». Пакет был продан за 692 млрд руб. Бюджет получил от приватизации 710,8 млрд руб., недостающие 18 млрд руб. за счет дополнительных дивидендов доплатил «Роснефтегаз». В начале января прояснилась схема финансирования сделки, это стало известно из документов СП Glencore и QIA (сингапурской QHG Shares Limited). Кредит на покупку акций «Роснефти» Сингапурской компании выдал ВТБ под залог приобретаемых акций «Роснефти». Затем права требований по этому кредиту были переданы «Роснефтегазу». 3 января консорциум Glencore и QIA наконец-то стал владельцем доли в «Роснефти» – «Роснефтегаз» снял залог с акций, говорится в документах QHG Shares.