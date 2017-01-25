Правительство утвердило повышенные субсидии для эффективных производителей молока

Правительство России утвердило новые правила предоставления субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве.

Постановление было подписано 23 января 2017 г. и размещено на официальном портале правовой информации.

Как сообщает Минсельхоз, в новых правилах отменяется условие о субсидировании молока высшего и (или) первого сорта и козьего молока и вносится критерий о его соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза. Для регионов, в которых средняя молочная продуктивность коров в сельхозпредприятиях по итогам за отчетный год составляет 5000 кг и выше, ежегодно устанавливается повышающий коэффициент, утверждаемый Минсельхозом.

Субсидии сельхозпроизводителям предоставляются при условии обеспечения сохранности поголовья коров в отчетном финансовом году к уровню предшествующего года. При этом объем предоставленных субсидий зависит от достигнутого уровня молочной продуктивности в отчетном финансовом году.

Регионам предоставлено право распределять субсидии сельхозпроизводителям дифференцированно, в зависимости от показателя молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год к уровню предшествующего года.

Для Республики Крым, Севастополя и регионов России, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, а также субъектов Нечерноземной экономической зоны России, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, при расчете субсидий устанавливается повышающий коэффициент 1,2.

На «молочные субсидии» в бюджете этого года предусмотрено 7 млрд 964,4 млн руб.