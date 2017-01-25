Банки присоединились к обсуждению вопроса о торговле спиртным через интернет - РБК

Производители спиртных напитков начали обсуждать с банками возможность получения дополнительной информации о пользователях интернета, чтобы предупредить таким образом продажу алкоголя несовершеннолетним. Встреча с участием банков состоялась 23 января, известно РБК, которое ссылается на трех участников заседания рабочей группы при Минэкономразвития по повышению эффективности госрегулирования на алкогольном рынке.

В настоящий момент участники переговоров обсуждают вопрос о продаже алкоголя через интернет, но трудность состоит в том, что его в Сети могут приобрести несовершеннолетние граждане. По словам источников агентства, один из предложенных на встрече вариантов решения проблемы - это введение только безналичной оплаты при покупке спиртного через интернет. То есть, если держатель банковской карты не достиг 18 лет, покупка не сможет быть завершена.

Для претворения этой инициативы в жизнь нужна система, которая бы давала возможность банку при совершении покупки сверять данные пользователя, указанные на сайте, с его настоящими данными. По информации вице-президента «Опоры России» и президента виноторговой компании Simple Максима Каширина, компания обсуждала эту тему с банками, в частности с «Русским стандартом». Исполнительный директор департамента эквайринга и электронных платежных сервисов банка Иван Глазачев в свою очередь отметил в комментарии РБК, что изменить настройки системы несложно, и эта система может пользоваться спросом.

Торговля алкоголем в интернете была запрещена в России с 2007 г., но в августе 2016 г. сообщалось, что Минэкономразвития России приступило к работе над механизмом продаж алкоголя и табака через Сеть. Эту инициативу поддержали Минпромторг и Росалкогольрегулирование (последнее - при условии досудебной блокировки сайтов с нарушениями). Предполагалось, что при покупке алкоголя через интернет документы у покупателя будет проверять курьер, который доставил заказ. Легализацию интернет-торговли спиртным не поддерживал Роспотребнадзор.