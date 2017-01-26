Ритейлер «Лента» в 2016 году увеличил выручку на 21,2%

Компания «Лента», один из крупнейших российских ритейлеров, в 2016 г. увеличила выручку на 21,2% по сравнению с показателем за предыдущий год – до 306,354 млрд руб., говорится в сообщении компании.

В IV квартале «Лента» получила 90,848 млрд руб. выручки, что больше показателя октября – декабря 2015 г. на 20,9%.

«Лента» основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге, является одной из крупнейших розничных сетей в России. Крупнейшими акционерами «Ленты» являются TPG Group (владеет 34% акций) и Европейский банк реконструкции и развития (7,37%), free float, по оценке компании, составляет 57,54%.