ФАС обвинила Московский метрополитен в ущемлении прав малого и среднего бизнеса

Московский метрополитен устанавливает слишком высокие суммы задатков для участия в аукционах на право торговать в киосках и павильонах в подуличных переходах некоторых станций метро, сообщает пресс-служба Федеральной монопольной службы. К такому выводу пришло столичное управление ФАС. Оно изучало ситуацию по жалобам нескольких индивидуальных предпринимателей.

В ФАС считают, что установленный размер задатков является непреодолимым препятствием для большинства представителей малого и среднего бизнеса, которые хотели бы торговать у станций метро. «Такие действия ГУПа резко ограничивают круг лиц, имеющих возможность вести торговлю в переходах», – объяснил решение антимонопольного органа руководитель Московского УФАС Армен Ханян.

Заявители сказали ФАС, что считают необоснованно высокими суммы задатков для обеспечения заявок для участия в торгах. К примеру, по одному аукциону задаток должен был составить 71,3 млн руб., а по другому – 77,6 млн руб. при суммах ежемесячной платы за торговлю в переходе в 5,942 млн и 6,468 млн руб. соответственно.

УФАС признало, что метрополитен нарушает закон о защите конкуренции, и потребовало прекратить нарушения и изменить конкурсную документацию.

Комментируя ситуацию, Ханян напомнил, что столичное УФАС уже признавало ГУП «Московский метрополитен» виновным в аналогичном нарушении. Тогда по причине необоснованного размера задатка принять участие в аукционе смог только один предприниматель.