В Роспатент подана заявка на регистрацию будущего предвыборного лозунга Трампа

Компания президента США Дональда Трампа Trump Organization подала заявку в Роспатент на регистрацию брендов «Сохраним Америку великой!» и «Keep America Great!» Об этом сообщает агентство «Москва», в распоряжение которого попала копия заявки. В ходе предвыборной кампании 2016 г. Трамп обещал вернуть Америке ее величие, он повторил это обещание в день инаугурации и заявил, что в 2020 г. пойдет на выборы под лозунгом «Сохраним Америку великой!».

«Ко мне обратились юристы компании Trump Organization с просьбой помочь в регистрации бренда «Сохраним Америку великой!» и «Keep America Great!». На данный момент они по поручению Трампа занимаются регистрацией этого лозунга почти во всем мире в преддверии выборов в США 2020 г. В основном это делается для того, чтобы защитить права на этот бренд, но они не исключают, что этот слоган будет использоваться для предвыборной агитации американцев, живущих в России, в 2020 г.», – сообщил агентству президент Первой патентной компании, которая осуществляет консультирование по вопросам регистрации бренда, Анатолий Аронов.

Сейчас на Трампа, его компанию и членов семьи в России зарегистрировано несколько товарных знаков, в том числе «Trump Tower», «Trump Home», «Trump», «Ivanka Trump», «Ivanka», «Trump international hotel and tower», позволяющих им под этими брендами заниматься строительством и продажей недвижимости, розничной торговлей, производством и торговлей украшениями, а также рекламой.