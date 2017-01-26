В аэропортах Москвы задержано или отменено 25 рейсов

В московских аэропортах вечером в четверг, 26 января, 12 рейсов задержано, еще 13 отменено, поскольку в городе усиливается снегопад.

Как заявил «Интерфаксу» источник в авиадиспетчерских службах, аэропорты московской воздушной зоны обладают всеми необходимыми ресурсами для борьбы с непогодой.

«Аэропорты Московского авиаузла продолжают штатно работать. Аэродромные службы в усиленном режиме расчищают взлетно-посадочные полосы и рулежные дорожки. Все самолеты перед вылетами обрабатываются реагентами», - сказал он.

По его словам, в московских аэропортах сформирован достаточный резерв антиобледенительных материалов.

Между тем, по данным сервиса Яндекс.Расписание, в аэропортах столицы задержаны или отменены 25 рейсов, среди них - четыре рейса задержано и восемь отменено в «Шереметьево», еще семь задержано и пять отменено в «Домодедово» и один рейс отменен во «Внуково».

Вечером в четверг одновременно с повышением температуры воздуха на столицу обрушился сильный снегопад.