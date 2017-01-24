В аэропортах «Шереметьево» и «Домодедово» отменены 30 рейсов

В аэропортах «Шереметьево» и «Домодедово» около 30 авиарейсов отменены, еще 13 задерживаются. Об этом сообщается на портале «Яндекс.Расписание».

По данным на 21.50 мск, в аэропорту «Шереметьево» отменены 12 рейсов, еще семь задерживаются. В аэропорту «Домодедово» отменены 18 рейсов, шесть будут выполнены с опозданием. «Внуково» принимает и отправляет рейсы согласно штатному расписанию.

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