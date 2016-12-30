Более 70 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы

В аэропортах российской столицы 30 рейсов отменено, еще 41 задержан, следует из информации, размещенной на портале «Яндекс. Расписание».

Согласно данным на 12.00 мск, в аэропорту «Шереметьево» 14 рейсов числятся задержанными, 27 - отмененными. В «Домодедово» 27 рейсов задержано, еще 3 отменены. Во «Внуково» отмененных и задержанных рейсов нет.

По данным международного сервиса Airhelp, с 2013 г. по август 2016 г. 2936 рейсов из европейских аэропортов в Россию и СНГ были отменены или задержаны более чем на три часа, сообщила пресс-служба сервиса. Рейсы подпадают под закон ЕС 261, согласно которому пассажиру полагается компенсация от 250 до 600 евро. От этих задержек/отмен пострадали 316 112 человек, которые потенциально могут претендовать на компенсации в сумме 132,5 млн евро. Примерно 80% этих рейсов пришлись на Россию, то есть россияне и летевшие в/из России иностранцы могли бы претендовать на 106 млн евро компенсаций, уточнила представитель Airhelp.