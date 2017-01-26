Экс-президент «Башнефти» Корсик может войти в совет директоров «Транснефти» – «Интерфакс»

Экс-президент НК «Башнефть» Александр Корсик может войти в совет директоров АК «Транснефть».

Как сообщили «Интерфаксу» несколько отраслевых и ведомственных источников, кандидатура Корсика в качестве независимого директора начала обсуждаться еще в декабре, на первой стадии подготовки списка.

Инициатива исходила от самой госкомпании, уточнил один из собеседников агентства.

По данным одного из источников, несколько дней назад на уровне правительства состоялось согласительное совещание, на котором в том числе рассматривалась и была одобрена кандидатура Корсика.

Представитель Росимущества, которое формирует списки для избрания в советы директоров госкомпаний, сказал «Интерфаксу», что кандидатуры еще обсуждаются и комментировать конкретные фамилии рано.